Экс-супруг Татьяны Булановой Владислав Радимов: «Мне ворваться на ее свадьбу?»

18.12.2019, 22:21, Разное

Татьяна Буланова прожила в браке с Владиславом Радимовым 11 лет, а развелись они 3 года назад. Певица не собирается звать экс-супруга на свою свадьбу, да и он врываться на нее не планирует.
По словам знаменитости, она не хочет поставить бывшего избранника в неловкое положение. Тем не менее, у Радимова нет никакого желания появляться на торжестве, а личные подробности жизни Булановой его не интересуют. «Так что я должен сделать? Ворваться туда или что сделать?» — заявил футболист. Между тем, личная жизнь артистки налаживается, о чем свидетельствует ее свадьба с новым возлюбленным. Вот только знакомить его с широкой публикой экс-супруга спортсмена пока не собирается. Как сказала звезда отечественной эстрады, она влюблена.

Стоит отметить, что брак с Радимовым не принес исполнительнице большого счастья. Буланова говорила, что муж изменял ей и не обеспечивал материально сына Никиту. Ходили слухи, что футболист первым бросил жену, однако она их опровергла. «Инициатором развода была я, это моя воля, мое желание, мое решение», — отметила певица. Она добавила, что не препятствует общению отца с наследником, который поддержал ее решение развестись с ним.

В марте артистка отметила юбилей – ей исполнилось 50 лет. Важную дату исполнительница отпраздновала с поклонниками на грандиозном концерте. Она также позвала на праздник бывшего супруга, но он отклонил предложение знаменитости.



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