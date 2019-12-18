Мнение: «Как на такое можно молча смотреть?!»

К удивлению, есть те, кто на стороне родителей, которые держали ребенка на гречке на коленях и голодом морили. Кто-то вообще говорит, что ребенок просто нытик и мужик из него не выйдет. Но начнем сначала. В Омске родители заставляли 8-летнего ребёнка стоять на гречке в качестве наказания. Все бы ничего, но стоял он настолько долго, что ему понадобилась хирургическое вмешательство, чтобы изъять гречку из колен. Ребенка наказывали так очень долго, и все-таки он решился рассказать о больных коленях соседке, а она уже вызвала скорую.

Мальчик, кстати, хорошо учился, выезжал на олимпиады, ходил в кружки и школьные мероприятия. Никто не мог ничего заподозрить. А сам парень считал, что родители всегда правы, ведь они лучше знают, что хорошо для ребенка.

Сейчас родителей судят. Они частично признали вину, но, как говорит сама мать, она пробовала стоять на гречке – и ей было не больно. Пять минут? А если девять часов — больновато, наверное, уже будет. Именно столько они держали парня.

Всё-таки это очень ужасно, что происходит за закрытыми дверями дома. Никогда не знаешь, что в головах у родителей и как они могут обращаться со своими детьми. Хотелось бы, чтобы за этим было намного больше контроля, чтобы ситуацию можно было бы спасти еще на ранних стадиях, а не только когда у маленького ребенка хватит смелости рассказать о произошедшем.

Но, читая соцсети, удивляешься, что есть те, кто за такое же воспитание и ничего криминального они в этом поступке родителей не видят.

Порой удивляешься, что есть настолько противоположные мнения. Того, кого воспитывали в спортанских условиях, эта ситуация ничуть не парит. Вся вина на ребенке. Те, кого воспитывали любовью — категорически против.

Палка о двух концах, но это не отменяет жестокого обращения с детьми, какое присутствует на видео. С одной стороны, если воспитание родителей не выливается в хирургическое вмешательство и помощь врачей — то это их дело, как воспитывать ребенка. С другой стороны, таким жестоким образом воспитывали многих детей, и вроде, правда, выросли нормальными людьми.

Но в данном случае, мамка сидит с подпиской о невыезде, а отчим в тюрьме. Почему не приписали мать? Неясно. Ей надо лет десять или лишение родительских прав, а не дома чай пить с печеньками.

Источник: Достало

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