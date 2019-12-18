Политика: Cанкции США против «Северного потока-2» лишат Украину денег

Санкции США против «Северного потока-2» не смогут навредить газопроводу. Он будет введен в строй и это признают сами американцы. Эксперты полагают, что жертвой санкций могут пасть будущие российские проекты в данной сфере. Однако о строительстве новых газопроводов на Запад пока ничего не известно. Но главный пострадавший в этой истории есть. И его назвала канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила не отвечать американцам ударом на удар в конфликте вокруг «Северного потока-2». Выступая в среду в бундестаге, она осудила «экстерриториальные санкции» США, но пообещала не принимать против США ответных карательных мер. «Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики», – цитирует канцлера «Deutsche Welle».

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен назвала санкции «не особенно дружественным шагом». По словам лидера партии, входящей в правящую коалицию, правительство не должно оставлять решение США без ответа. Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования тоже призвало Меркель к защите европейского бизнеса от американских санкций.

Левая оппозиция в бундестаге ранее призывала отомстить Вашингтону «конкретными мерами», в частности, потребовать в ЕС введения пошлин на сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов.

Между тем, Меркель добавила, что санкции США против «Северного потока» могут плохо отразиться на переговорах Киева и Москвы по газу. Канцлер напомнила, что нынешнее соглашение истекает уже очень скоро – 31 декабря. «Переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены», цитирует канцлера РИА «Новости».

Германский политолог Александр Рар считает, что американцы грубо мешают минскому процессу. «Минский процесс – не только шаговая договоренность, но и доверие, которое нужно создать между президентами Путиным и Зеленским. И Меркель, и Макрон довольны, что два президента начали цивилизованно между собой говорить. Германия сама предложила свое посредничество, она пытается наладить отношения, найти компромисс с тем, чтобы Украина согласилась на прокачку газа для нужд ЕС через свою территорию по приемлемой для РФ цене», – отметил Рар газете ВЗГЛЯД.

Если эти усилия Макрона и Меркель увенчаются успехом, это поможет восстановить в глазах западной прессы репутацию РФ как страны, умеющей играть по правилам Евросоюза, отметил эксперт.

«А американцы своим ударом по Германии ломают эти соглашения. Они таким образом дают сигнал Украине:

«Не слушайте этих дураков-немцев, не слушайте французов. Они слабые. Они хотят компромисса с Россией.

А мы – за вас, мы – сила. Мы ударим по русской экономике и по немецким компаниям, которые осмелились вместе с Россией строить «Северный поток». Так что Меркель абсолютна права», – подчеркнул Рар.

Тем временем в германской печати вокруг «Северного потока» продолжает нагнетаться неприятный информационный фон. Так, издание Bild в среду сообщало, что одним из высланных недавно из Германии российских дипломатов был заместитель военного атташе в посольстве в Берлине, сотрудник главного управления Генштаба РФ (ранее – ГРУ) Евгений Суцкий. По сообщению газеты, Суцкий якобы вербовал чиновников как раз для лоббирования проекта «Северный поток – 2».

«Российское посольство в Берлине активно препятствует распространению дезинформации и пропаганде, которые исходят из дипмиссии США. То, что Bild стала инструментом в руках проамериканских сил, омерзительно», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД источник в МИД России.

«Все российские дипломаты занимаются борьбой с американской информационной кампанией, направленной на срыв договоренностей по «Северному потоку – 2», – сказал собеседник, добавив, что особенно активна американская пропагандистская машина.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США одобрил оборонный бюджет США, в котором заодно прописаны и санкции против «Северного потока». Теперь документ отправится на подпись президенту Дональду Трампу. Но накануне высокопоставленные источники в Белом доме признали, что уже не смогут остановить строительство. Источники, которые цитирует агентство Bloomberg, указывают, что санкции попросту опоздали. По мнению источников, теперь Вашингтон попытается противодействовать будущим российским энергетическим проектам, например, гипотетическому «Северному потоку – 3».

«Думаю, дальнейшие санкции США пойдут в первую очередь в сторону предотвращения строительства нового газопровода, – прокомментировал газете ВЗГЛЯД эти утечки ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Постепенное наращивание санкционного давления – это вопрос даже не российско-американских взаимоотношений, а в большей степени американо-европейских. В Европе прекрасно понимают, что санкции вводятся потому, что с экономической точки зрения американский СПГ проигрывает конкуренцию российскому газу на европейском рынке».

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напоминает, что пока у РФ нет необходимости прокладывать новые нитки «Северного» или «Турецкого потока», никаких аналогичных проектов в глубоких морских водах не планируется. Если вашингтонские политики будут искать новую «уязвимую точку» России, то, скорее всего, они остановят свой выбор опять же на технологиях СПГ, которые отличаются сложностью реализации, предупредил газету ВЗГЛЯД.

«Существуют большие риски в таком секторе, как сжиженный природный газ, поскольку уже работающие в РФ СПГ-заводы используют иностранные технологии сжижения. Оборудование, которое применяется в России, импортируется из Америки, Франции, Британии – и все сделки проводятся в долларовой зоне. Так что я не исключаю, что могут последовать попытки ограничить или запретить импорт этих технологий», – отметил Дмитрий Абзалов.

Тем временем, в Кремле заявили, что ограничения США против газопровода не устроят не только Москву, но и Берлин, Париж и другие западноевропейские страны. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции против «Северного потока» – это «идеальный пример недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции – более дорогого природного газа», передает ТАСС.

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