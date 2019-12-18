Ирина Нельсон из REFLEX о браке с Вячеславом Тюриным: «У нас были непростые периоды»

Ирина Нельсон является одной из немногих представительниц шоу-бизнеса, кому гармония с близкими важнее пиара. Солистка REFLEX пояснила о непростых периодах в браке с Вячеславом Тюриным.

Многие поклонники думают, что время не властно над знаменитостью, поскольку молодые слушатели любят ее новые композиции, учитывая исполняемые ею хиты в 90-х. Совсем скоро REFLEX отметит 20-летие и в честь этого Ирина Нельсон готовит фанатам много интересных сюрпризов. В интервью с журналистами артистка пояснила о личной жизни и союзе с Вячеславом Тюриным. По словам звезды эстрады, иногда бывает непросто работать вместе с мужем из-за частых разлук. Избранница продюсера поделилась тем, что в их браке случались сложные периоды, о которых она пояснила в своей книге «Люблю». В скором времени можно будет приобрести издание. Согласно признанию певицы, в таких ситуациях они с супругом разговаривают о проблемах и с юмором расходятся по своим кабинетам.

Что касается воспитания детей, композитор нашел общий язык с сыном Нельсон и часто давал ему советы в выборе любимого занятия. Как сказала исполнительница, у них с мужем двое общих наследников, а о других подробностях она никогда не расскажет. Артистка предпочитает хранить молчание о личной жизни, так как успела пройти через многое. «То, что мои песни слушает уже третье поколение, это все работа над собой — постоянная», — пояснила звезда группы REFLEX.

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