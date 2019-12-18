Наргиз Закирова об отношениях с экс-продюсером: «У Фадеева что-то с психикой»

18.12.2019, 22:04, Разное

Наргиз Закирова много лет являлась преданной фанаткой творчества Максима Фадеева, с которым теперь состоит не в лучших отношениях. По словам певицы, у экс-продюсера проблемы с психикой.
Как сказала знаменитость, она была счастлива работать в лейбле MALFA, несмотря на финансовую независимость. Закирова надеялась, что сотрудничество с композитором окажется плодотворным, однако все завершилось парой громких песен. Сейчас отношения между артисткой и Фадеевым не самые лучшие, но она не держит на него зла. В передаче «Осторожно, Собчак!» представительница шоу-бизнеса выразила благодарность режиссёру. Тогда ведущая высказала мнение, что многие подопечные музыканта были похожими на сектантов, поскольку не только любили его творчество, но и слепо верили каждому слову. Исполнительница согласилась с утверждением супруги Константина Богомолова.

Известно, что в октябре Фадеев заявил о роспуске лейбла. Закирова уверена: это связано с ней, так как, по словам певицы, именно она приносила существенный доход. «Прибыли больше нет», — отмечала звезда. Кроме этого, она выразила уверенность в том, что у экс-продюсера имеются проблемы с психикой. Однажды у артистки и композитора случился конфликт из-за ее отказа исполнять английский текст Ольги Серябкиной.



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