Samsung Galaxy S11+ оснастят 108-мегапиксельным модулем ISOCELL Bright HM1 с технологией Nonacell

Как известно, флагманский смартфон Galaxy S11+ будет оснащен 108-мегапиксельной камерой, которая, впрочем, будет сильно отличаться от модулей в Xiaomi Mi Note 10 и Mi Mix Alpha. Накануне инсайдеры распространили некоторые сведения о данном датчике.
По данным информатора Ice Universe, датчик под названием ISOCELL Bright HM1 оснастя 1,0- или 1,3-дюймовым сенсором, а также функцией Nonacell, объединяющей информацию о полученном изображении из нескольких соседних пикселей. Таким образом, 0,8-мкм пиксели преобразовываются в пиксель размерами 2,4 мкм. Можно смело предположить, что ночные снимки Galaxy S11+ будут еще лучше, чем у предшествующей модели.
Помимо этого, девайс получит 6,9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления картинки 120 Гц. Ожидается и появление нового чипсета от Exynos или Qualcomm. Дебют устройства состоится уже в феврале 2020 года.
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