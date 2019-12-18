Мнение: О самом важном факте для простого россиянина

Мы живём среди мириадов и мириадов твёрдо установленных фактов. И каждый день подкидывает сонмы новых. Не все из них одинаково полезны и тем более важны. Особенно в практической плоскости.

Но вот о каком непреложном факте никогда нельзя забывать простому маленькому человеку, живущему в России.

В течение более чем ста последних лет каждое поколение в России теряло – полностью или в очень значительной части – своё имущество. То войны, то революции, то инфляция, то деноминация, то денежные #реформы, то реквизиции с конфискациями. Каждая семья – за редкими исключениями – через это прошла. Отчего и выработался безусловный рефлекс «Копить = себе вредить».

А за последние 30 лет, начиная с 1989 года, частота потерь катастрофически возросла. Особенно в части сбережений. Павловский обмен дензнаков, гайдаровский всплеск гиперинфляции, несколько банковских кризисов, три обвальных девальвации, «заморозка» пенсионных накоплений и, как вишенка на торте, грабительская пенсионная реформа.

В общем, государство тебя непременно обманет, сынок. О чём никогда нельзя забывать. И есть ли что-нибудь более унизительное в этом мире, чем жить в богатейшей – по ресурсам, территории, талантам – стране исключительно в статусе жертвенной овцы, планида которой быть многажды стриженой и разок убитой?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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