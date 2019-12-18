Армия Сирии отбила танковую атаку

Около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской правительственной армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
«В течение прошедших суток боевики вооруженных группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД), «Хуррас Ад-Дин» и «Сирийская национальная армия» неоднократно предпринимали попытки атаковать позиции сирийских правительственных сил», – приводит его слова РИА «Новости».
Боренков сообщил, что подразделения вооруженных сил САР в районе населенного пункта Тамана провинции Идлиб были атакованы группой боевиков численностью около 40 человек при поддержке двух танков и одного БТР. Еще до 60 членов незаконных вооруженных формирований, проделав проход в минном заграждении, попытались овладеть высотой севернее населенного пункта Зайтуна провинции Идлиб.
«Подразделениями сирийских правительственных все атаки отбиты, уничтожены один танк и один бронетранспортер террористов», – добавил генерал.
Кроме того, сообщил он, около 200 боевиков атаковали позиции вооруженных сил Сирии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб. В результате ранения получили 12 сирийских военных. При отражении нападения уничтожены три боевика.
Накануне войска Сирии отразили атаки террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, трое сирийских военных погибли, 25 получили ранения.
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