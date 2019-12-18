Армия Сирии отбила танковую атаку

Около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской правительственной армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«В течение прошедших суток боевики вооруженных группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД), «Хуррас Ад-Дин» и «Сирийская национальная армия» неоднократно предпринимали попытки атаковать позиции сирийских правительственных сил», – приводит его слова РИА «Новости».

Боренков сообщил, что подразделения вооруженных сил САР в районе населенного пункта Тамана провинции Идлиб были атакованы группой боевиков численностью около 40 человек при поддержке двух танков и одного БТР. Еще до 60 членов незаконных вооруженных формирований, проделав проход в минном заграждении, попытались овладеть высотой севернее населенного пункта Зайтуна провинции Идлиб.

«Подразделениями сирийских правительственных все атаки отбиты, уничтожены один танк и один бронетранспортер террористов», – добавил генерал.

Кроме того, сообщил он, около 200 боевиков атаковали позиции вооруженных сил Сирии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб. В результате ранения получили 12 сирийских военных. При отражении нападения уничтожены три боевика.

Накануне войска Сирии отразили атаки террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, трое сирийских военных погибли, 25 получили ранения.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вероятнее всего – это станет уже понятно довольно скоро – момент и место для нападения выбрали не просто так. И дело не только в том, что завтра 20 декабря – День работников органов госбезопасности. Вероятнее всего – это станет уже понятно довольно скоро – момент и место для нападения выбрали не просто так. И дело […]