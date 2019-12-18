Подозреваемый по делу MH17 Владимир Цемах пожаловался на Украину и Нидерланды в ЕСПЧ

18.12.2019, 21:57, Новости дня

Обвиняемый по делу о сбитом «Боинге» Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран. Как передает ТАСС, об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий», — сказал Кучерена. По его словам, в жалобе Цемах обращает внимание на обстоятельства его похищения и содержания в СИЗО в Киеве и применения к нему в камере психотропных препаратов. «Все это вопиющие нарушения прав человека», — сказал Кучерена. Ранее он отмечал, что его подзащитный готов давать показания нидерландским и украинским правоохранителям.

В начале декабря Служба безопасности Украины объявила Цемаха в розыск. По данным МВД, 23 сентября 2019 года он исчез и был отнесен к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

7 сентября Цемах был выдан России в рамках обмена заключенными. В тот же день Голландия официально потребовала от России выдачи Цемаха. После этого его местонахождение было неизвестно.



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