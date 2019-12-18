Обвиняемую в халатности экс-заведующую московского роддома перевели из СИЗО под домашний арест

Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест бывшей заведующей филиалом московского роддома №27 Марине Сармосян, обвиняемой в ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам, сообщает ТАСС.
8 декабря Марину Сармосян арестовали по делу о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Дело завели по заявлениям четверых пациенток, которым отказали в проведении кесарева сечения, а их дети пострадали при прохождении через родовые пути. Дело расследует главное управление Следственного комитета.
6 декабря департамент здравоохранения Москвы заявил, что руководство роддома — Сармосян и заведующие отделениями — уволены после проверки «многочисленных» жалоб пациенток. Одна из них, Татьяна Бенграф, написала в Facebook, что из-за врачебных ошибок и «агрессивной родовой практики» ее ребенок пострадал при родах, хотя был «здоров и доношен». Позднее Бенграф уточнила, что ее вызвали в департамент здравоохранения Москвы для пояснений.
Боброва рассказала «МБХ медиа», что роды у Бенграф случились год назад, их принимал другой врач и что ее беременность была затянувшейся, так как она отказывалась от госпитализации.
Знакомая главврача связала увольнение руководства роддома № 27 с «рейдерским захватом»: по ее словам, освободившиеся должности заняли сотрудники роддома № 39, который находился в Боткинской больнице, но был закрыт на ремонт.
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