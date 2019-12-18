ВСУ обстреляли Донецк из минометов

18.12.2019, 21:51, Новости дня

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов Донецк, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«Продолжается обстрел со стороны ВСУ: в 20.20 (21.20 мск – прим. ВЗГЛЯД) по направлению Марьинка – Донецк (поселок Шахты «Трудовская») выпущено четыре мины калибра 82 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

На прошлой неделе подразделения украинских силовиков обстреляли западную окраину Горловки из танков и БМП.

Между тем в среду на встрече в Минске представители Киева и республик Донбасса не смогли договориться об обмене пленными.



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