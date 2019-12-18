«Левада-центр»: число россиян, хорошо относящихся к странам Запада, увеличилось вдвое

Число россиян, которые хорошо относятся к США и Евросоюзу, увеличилось почти в два раза с начала 2018 года. К такому выводу пришли исследователи из «Левада-центра».

Если в январе 2018 года о своем положительном отношении к США заявили 26% жителей России, то к ноябрю этого года их число увеличилось до 47%. Это самый высокий показатель с 2014 года.

То же самое касается и других западных стран: число россиян, симпатизирующих Евросоюзу, выросло с января прошлого года до 52%. Этот результат также стал рекордным с 2014 года.

Хуже всего Евросоюз и США воспринимали в январе 2015 года: о своем плохом отношении к странам Запада тогда рассказали 71% и 81% респондентов соответственно. Ранее социологи узнали об отношении россиян к Украине: 56% россиян заявили, что хорошо относятся к стране.

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Источник: Новая газета

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