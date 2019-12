Мнение: Украинку в Эстонии приняли за «наглую» русскую

Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) недавно опубликовала статью со следующим заголовком: "Переехавшая в Эстонию украинка: когда я перехожу на русский, у госслужащих исчезает улыбка". Очевидно, что проблема дискриминации русскоговорящего населения в этой стране выходит на новый уровень, раз об этом заговорили даже местные СМИ. Предлагаем рассмотреть уже произошедшие на этой почве конфликты.

Начнем с вышеупомянутой статьи. Она интересна тем, что жалоба поступила уже не от носителя русского языка. К тому, что россиян в Эстонии ни во что не ставят, все уже более-менее привыкли, но тут речь о представительнице другой страны, которая, может, и рада была бы разговаривать с эстонцами на английском, но они его не знают, а попытки решить вопрос при помощи известного обеим сторонам языка воспринимаются в штыки.

По словам Медведевой, в Эстонии у нее иногда возникает ощущение, что ее воспринимают как наглую русскую, которая принципиально не учит эстонский язык и пытается качать права.«Когда я захожу в поликлинику или государственные учреждения, то говорю на эстонском: "Tere". В ответ я вижу открытое лицо, улыбку и готовность со мной общаться. Но потом я говорю: "Извините, а можно по-русски?" И у человека сразу меняется лицо. Мне кажется, как будто они думают, что я россиянка, которая здесь живет и принципиально не выучила эстонский язык. Если у нас есть этот язык, то почему мы не можем на нем поговорить без всяких проблем? Хотите, я могу на английском, но только вы его не знаете. И что мне тогда делать? Я же тоже не буду говорить: «Здравствуйте, я из Украины, вот у меня такой вопрос».

Эстонский интернет-журнал Delfi опубликовал историю женщины, которую отказались обслуживать в аптеке:

"По словам женщины, 18 августа она пришла в аптеку Apotheka за витаминами и каплями для глаз и обратилась к фармацевту на русском. В ответ ей заявили, что не будут говорить по-русски, поскольку живут в Эстонии. Тогда покупательница перешла на английский, однако после этого фармацевт отвернулась и ответила, что не будет обслуживать ее до тех пор, пока та не заговорит по-эстонски.

Летом в Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка. После того, как мужчина уточнил у сотрудников аэропорта, нельзя ли объявлять причину задержки рейса и на русском языке, потому что большинство пассажиров не понимает по-эстонски, к нему вызвали охрану, которая задержала его и сняла с рейса. На вопрос, на каком основании, ему ответили следующее:

”You insult me and my country” (Вы оскорбляете меня и мою страну — анг.). Я спросил, каким образом я это делаю, на что получил ответ ”Because you said I must talk in Russian” (Потому что ты сказал, что я должен говорить по-русски — анг.)”. Причем такого выражения из его уст не звучало, а было сказано ”It would be nice if someone who speak Russian explain reason of delaying” (Было бы неплохо, если бы кто-то, кто говорит по-русски, объяснил причину задержки — анг.).

Напомню, что сама Эстония официально признает факт дискриминации, понимает связанные с этим проблемы и последствия, учитывая тот факт, что треть населения — русскоговорящие, но при этом действия предпринимает только деструктивные.

В новом выпуске передачи «Своя правда», посвященному языковым требованиям, Депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что языковые требования Эстонии дискриминационны и стали препятствием на пути священной коровы ЕС — свободного передвижения рабочей силы.

"У меня в руках прекрасная бумажка — ответ Европейской комиссии на мою жалобу о том, что эстонские языковые требования — дискриминирующие. И вот что пишет правительство Эстонии. Они пишут, что на самом деле в Эстонии существует такая система, при которой, если работодатель может обеспечить эстонскому клиенту перевод, владение эстонским языком от работника требоваться не будет. Это ложь!»

Власти Эстонии продолжают все туже закручивать гайки: русский язык исключается из школ и детских садов, русскоговорящему населению практически невозможно найти работу, среди жителей культивируется негативное отношение к русскому и его носителям. Складывается ощущение, что Эстония стремится стереть из своей истории воспоминания о достижениях Советского Союза и концентрируется лишь на негативных сторонах. В этой истории ничего нового нет, но привести она может к совершенно неожиданным для эстонской власти последствиям, ведь помимо давления на всё русское там до сих пор чествуют нацистов.

Источник: Открытая Россия

