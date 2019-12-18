СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений

Служба безопасности Украины проводит обыски в киевской горгосадминистрации. Об этом сообщило движение «Чесно» со ссылкой на начальницу Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елену Гитлянскую.
«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры, департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и департамента ГАСК (Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля. — «ГОРДОН») в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц», — заявила она.
Как сообщили в КГГА «Украинской правде», обыски действительно проводились, но причину и место проведения следственных действий не уточнили. Состоянием на 18 декабря обыски продолжаются в нескольких департаментах, а в отношении должностных лиц готовят сообщение о подозрении в совершении преступления.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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