Зеленский предложил внести изменение в законодательство по избрании меры пресечения для подозреваемых в коррупции

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2620 «О внесении изменения в ст. 183 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления».

Законопроект определен Зеленским как неотложный.

Документ предлагает дополнить ч. 4 ст. 183 пунктом, согласно которому суд, определяя для подозреваемого в коррупции лица меру пресечения в виде содержания под стражей, имеет право не назначать альтернативу в виде залога.

Практика применения норм Уголовного процессуального кодекса свидетельствует о том, что возможность внесения залога вместо ареста позволяет подозреваемому избежать наказания, сказано в пояснительной записке.

«Лицо, совершившее правонарушение, связанное с получением неправомерной выгоды, имея финансовые возможности и оплатив определенную сумму залога, которая даже может быть меньше размера неправомерной выгоды, избегает в дальнейшем содержания под стражей. Находясь на свободе, эти лица имеют возможность активно противодействовать усилиям правоохранительных органов, препятствовать установлению истины… При таких обстоятельствах у подозреваемого формируется чувство безнаказанности, откровенное пренебрежение к обстоятельствам, свидетельствующим о его виновности, и как следствие, создаются условия для совершения подобных действий в будущем», – сказано в записке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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