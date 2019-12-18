Орешкин: Рост экономики РФ до 2 % возможен и без структурных реформ

Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин уверен в том, что рост отечественной экономики до 2 % в год возможен и без внедрения структурных реформ. Глава федерального ведомства также отметил существенное замедление в РФ инфляции.
Свою позицию касательно данного вопроса Максим Орешкин озвучил в рамках встречи с членами СовФеда. По словам государственного деятеля, проведение структурных реформ в стране в различных отраслях экономики необходимо, но 2 %-ного роста ВВП вполне можно достичь и без них.
«Под конец уходящего года мы можем наблюдать небольшое восстановление роста экономики, но темпы эти невысоки – всего 1,3 процента. В связи с замедлением инфляции на конец декабря она составит 3 процентных пункта, а в первые месяцы 2020-го снизится до 2,5 %. Это свидетельствует о наличии определённого пространства, для того чтобы можно было «разогнать» спрос в экономике. И расти на уровне 2 процентов и более мы вполне можем даже без каких-либо структурных реформ», – процитировало Максима Орешкина сетевое издание globalmsk.
К слову, на экономику российского государства положительным образом повлияли, как ни парадоксально это звучит, санкции. Именно так считает зарубежный эксперт Гаянэ Барсегян.
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