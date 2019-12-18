Сложно скрыть: жена Эрнста подтвердила слухи о беременности

18.12.2019, 21:26, Разное

В московском кинотеатре «Октябрь» проходит премьера фильма «Союз
спасения». Мероприятие собрало много звездных гостей. На красной дорожке
появились: Леонид Якубович, Евгений Цыганов с избранницей Юлией Снигирь,
Валерий Тодоровский, Елена Малышева, Карен Шахназаров.

Среди прочих была замечена молодая супруга генерального директора
Первого канала Софья Эрнст. Актриса пришла в нежно-голубом платье в пол с
высокой талией. Из-под легкой ткани наряда выделялся большой живот. Своим
появлением супруга Константина Эрнста подтвердила слухи о беременности.
Об этом сообщает телеграм-канал «Татлер-батлер».

Напомним, 58-летний Константин Эрнст и его 31-летняя супруга
Софья считаются одной из самых закрытых пар в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитости
редко выходят в свет и не делятся подробностями личной жизни.

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Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna) 12 Окт 2019 в 8:20 PDT

В 2016 году у звездной четы родилась старшая дочь, в 2017-м
младшая. До недавнего времени супруги скрывали имена детей. Из последнего
интервью стало известно, что дочерей пары зовут Эрика и Кира. О том,
как выглядят девочки, все еще непонятно, фотографии наследниц Константин и Софьи Эрнст не показывают.

Добавим, что от отношений с театральным критиком Анной
Силюнас у генерального директора Первого канала есть дочь Александра. Девушке
уже 25 лет, она живет в Нью-Йорке и профессионально занимается фотографией.



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