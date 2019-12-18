Мнение: Кто «погнал людей под дубинки»?

Депутата от партии «Яблоко» Дарья Беседина спросила мэра Москвы Сергея Собянина, чувствует ли Собянин свою ответственность перед участниками митингов, которые подверглись уголовному преследованию. Собянин ответил, что ответственность за то, что пострадали участники летних несогласованных митингов в столице, лежит на «провокаторах», которые «погнали людей под дубинки».

Собянин подчеркнул, что ни в одной стране и городе мира протестующим нельзя перекрывать улицы, иначе «там была бы анархия».

Вообще-то улицы и бульвары перекрывали именно полицейские и росгвардейцы…

И посмотрел бы я на полицейских Франции или Германии, стаскивающих с велосипеда мирного горожанина, или ломающих ногу горожанину, выбежавшему на утреннею пробежку….

Как не крути, но в роли провокатора в летних протестах Москвы выступила именно власть, бросившая полицию и росгварию перекрывать улицы, бульвары и скверы…

А Собянин, в принципе, не сказал ничего нового. Собянин еще летом легитимизировал в столице произвол силовиков, когда утром 27-го июля написал, что готовятся провокации.

А потом именно Собянин события 27 июля назвал «массовыми беспорядками». И именно после этого заявления Собянина, силовики получили карт-бланш на возбуждение уголовных дел по статье 212 УК, предусматривающей наказании за «массовые беспорядки».

Фотографии отсюда, отсюда , отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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