Лавров покинул МХАТ и «Табакерку» из-за разительных перемен в театрах после смерти Табакова

18.12.2019, 21:21, Разное

Фёдор Лавров появился в студии передачи «Судьба человека», где назвал причины, по которым покинул 2 театра. По словам актера, он ушел из МХАТА и «Табакерки» из-за разительных перемен после смерти Олега Табакова.
В разговоре с журналистами артист рассказал, что очень уважал и любил режиссёра при жизни. «Я был очень предан Олегу Павловичу», — заявил Лавров. Он добавил, что после смерти худрука все очень быстро начало меняться. В связи с этим представитель шоу-бизнеса понял: ему больше нечего делать в театрах. Как сказал Фёдор Николаевич, он встречался с сыном педагога Павлом Олеговичем и рассказывал, что недоволен разительными переменами. «Альтернативы для себя я не видел», — поделился актер.

Ведущий телешоу спросил у Лаврова, не пыталась ли вдова Табакова уговорить его не уходить из «Табакерки» и МХАТа. Артист отметил, что у него были теплые отношения с Мариной Зудиной и в конечном итоге он пожалел о своем решении. При этом звезда театральной сцены был уверен, что поступил правильно, о чем сообщает Teleprogramma.pro.



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