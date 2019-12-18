Мнение: Недобросовестная конкуренция

18.12.2019, 21:20, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права. «Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу». — заявил Песков.

На официальном уровне не принято высказывать позицию за третью сторону. Это признак либо непрофессионализма, либо отсутствия аргументов. Что нравится Парижу и Берлину, они способны сообщить самостоятельно, не прибегая к посредничеству российского пресс-секретаря. Подобного рода оговорки выглядят очень непрофессионально, хотя Путин уже выписал своему пресс-секретарю бессрочную индульгенцию, открыто призвав не особо обращать внимание на то, что он там высказывает. Как изящно выразился на уличном сленге (которым он в совершенстве владеет с детства) наш президент — "пургу несет".

Про нарушение международного права — тоже аргумент так себе. Можно легко нарваться на встречный вопрос — а Крым был присоединен по международному праву? Ну так и мы по нему живем и работаем, так что давайте не будем трогать эту щекотливую тему.

Санкции США при том, что вроде бы они носят "догоняющий"характер, могут создать существенные проблемы на последнем этапе прокладки трубы — срыв всех плановых сроков и приближающийся дедлайн, когда новые санкции в отношении компаний, прокладывающих трубу, вступят в силу, создает все более высокие риски для завершения строительной части проекта. А значит — он вообще весь под угрозой. Поэтому и несколько заполошная реакция с такими откровенно слабыми аргументами.

Источник: Эль Мюрид



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