Обмену пленными на Украине помешали проблемы с «процессуальной очисткой людей»

18.12.2019, 21:19, Новости дня

На встрече в Минске представители Киева и республик Донбасса не смогли договориться об обмене пленными, сообщила представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

«К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что представители Киева требуют проведения обмена удерживаемыми лицами в несколько этапов.

ДНР предлагала Киеву провести обмен пленными до конца 2019 года.

Напомним, до этого президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что на саммите в «Нормандском формате» была достигнута договоренность об обмене пленными с республиками до конца 2019 года.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.



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