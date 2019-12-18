Один украинский военный получил ранения на Донбассе – штаб ООС

18 декабря на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня четыре раза. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – рассказали в пресс-центре.
В штабе напомнили, что в Марьинке Донецкой области погиб мирный житель в результате обстрела боевиков.
Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил 18.12.2019#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 18. detsember 2019
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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