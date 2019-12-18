В Севастополе ребенок умер после прыжков на диване

В Севастополе ребенок умер в больнице после того, как попрыгал на диване. Последними словами мальчика была фраза: «Мама, не переживай».

По данным «Царьграда», ребенок неудачно упал, ударившись головой. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

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