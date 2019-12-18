Адвокат объяснил гигантские долги Киркорова

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский объяснил, откуда у певца появился долг в 779 тыс. евро, который столичный суд взыскал в пользу латвийского банка ABLV по ипотеке.

Адвокат пояснил, что долг образовался после того, как банк, в котором Киркоров оплачивал кредит, закрылся. Певец, по словам Добровинского, не стал выплачивать кредит через третьих лиц, информирует «Рен ТВ».

«Действительно был кредит. И Филипп Бедросович его благополучно выплачивал, пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно. Естественно, кредит перестал обслуживаться. Потом они подали в суд и попросили 3 млн евро. Естественно, мы все отбили. Я считаю, что это наша победа. Но осталась вот сумма долга, плюс проценты за эти два года. Он никогда не отрицал, что существует такой кредит. Теперь будет постановление суда, и будет тогда понятно, куда нужно платить. Потому что до этого платить было некуда», – сказал Добровинский.

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