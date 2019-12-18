Автоновости: Как приготовить мясо в машине? Берем старый Datsun и солнце…

18.12.2019, 21:04, Новости дня

Автор этих строк хорошо помнит рассказы брата, как во время армейской службы в районе Аральского моря (которое на границе Казахстана и Узбекистана) его однополчане готовили яичницу на раскаленных солнцем капотах военных ЗиЛ-131. Но бывает, что нагретый солнцем автомобиль можно использовать не только как сковородку, но и как духовку. 

Такой необычный способ готовки выбрал австралиец Стью Пенджли, воспользовавший адской местной жарой. Он просто взял кусок сырой свинины весом 1,5 кг, положил в металлическую формочку — и закрыл его в салоне своего старого Datsun Sunny, предварительно положив внутрь стрелочный термометр.

Британский водитель взорвал себя сигаретой — и невежеством

В день кулинарного эксперимента температура в Перте (столица штата Западная Австралия) достигла 40 градусов Цельсия. Вот только в запертом салоне она  в какой-то момент достигла 81 градуса!

В таком режиме мясо "пропекалось" в салоне 10 часов, хотя к вечеру температура в салоне несколько спала. Но в итоге этого оказалось достаточно, чтобы кусок мяса оказался вполне пригоден к еде! 

Комментируя свой эксперимент, Пенджли заявил, что таким образом хотел показать, как опасно оставлять детей и домашних животных запертых в автомобилях на солнце. Кстати, название модели Sunny символично переводится как "солнечный"…



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