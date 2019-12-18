Автоновости: Hot or not: 10 отличных альтернатив кроссоверу Opel Grandland X

Вернувшийся в Россию Opel забросил свой кроссовер Grandland X буквально на минное поле, поскольку паркетников в среднем сегменте у нас — пруд пруди. Давайте посмотрим, какие достойные альтернативы «Опелю» уже есть на нашем рынке!

Фактически Opel Grandland X попал в самый конкурентный, но при этом и самый быстрорастущий сегмент российского (и общемирового) рынка. Новый Grandland забросили к нам в единственной, уже проверенной технической конфигурации — с турбированным двигателем 1,6 л мощностью 150 л.с. (240 Нм) и 6-ступенчатым автоматом. Нет никаких сомнений, что это золотая середина по сочетанию цены и производительности.

Opel вернулся в Россию: объявлены старт продаж и рублевые цены!

Самое главное, что при покупке базовой комплектации Enjoy за 1 799 000 рублей не нужно идти на компромиссы — в ней уже "упакованы" все самые необходимые опции. Это и LED-оптика рефлекторного типа, и полный набор обогревов, включая оба ряда кресел, руль и лобовое стекло, и стальная защита двигателя. Не пожалели даже медиасистемы с 8-дюймовым тачскрином, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Проблема в том, что Grandland X вообще не предлагает вариативности в плане типа привода — только передний и точка. Таковы ограничения французской платформы EMP2. Цену, кстати, тоже не назовешь такой, которая вызовет ажиотажный интерес к Opel. Если базовый ценник подобран с натяжкой удачно, то верхние комплектации Innovation и Cosmo за 2 049 000 — 2 199 000 рублей требуют осмысления. А значит, самое время посмотреть, что интересного предлагают конкуренты. Спойлер: самое интересное — в конце!

1

от 1 659 000 руб

Volkswagen Tiguan

Мы не зря начинаем именно с "Фольксвагена", потому что Tiguan — настоящая кость в горле Opel Grandland X. Продуктовые "спецы" российского офиса VW настолько круто формируют комплектации, что сопоставимый Tiguan 1,4 л TSI на 150 л.с. с роботом DSG и передним приводом можно купить за 1 659 000 рублей в "зимнем" исполнении со всеми необходимыми опциями.

Мало того, полноприводный Tiguan тоже дешевле "Опеля" — 4WD Winter Edition продают за 1 759 000 рублей. Если докинуть еще "двадцатку", то можно смотреть на переднеприводную версию Connect. Ну в сумму до 2 150 000 рублей укладываются даже самые топовые "Тигуаны" с 2-литровыми двигателями TSI и TDI.

2

от 1 980 000 руб

Toyota RAV4

А вот на фоне "Тойоты" немецкий Grandland выглядит более выгодно, поскольку аналогично оснащенный RAV4 с мотором 2,0 л (149 л.с.), передним приводом и вариатором только начинается с 1 980 000 рублей, а полноприводная "база" начинается с 2 089 000 рублей. Топовый 2-литровый RAV4 с 4WD стоит на 91 тысячу дороже "максимального" Grandland.

3

от 1 652 000 руб

Skoda Kodiaq

На самом деле, в бюджете "Опеля" несложно присмотреться даже к более крупному Skoda Kodiaq, который предложит несравнимо больше пространства. Самый простой переднеприводный "Кодиак" 1,4 л TSI стартует c 1 652 000 рублей, а за 1 827 000 рублей он будет уже полноприводным. Да, это будут автомобили в комплектации "барабан", но с бюджетом в 2-2,2 млн можно спокойно подходить к неплохо оснащенным машинам с моторами 2,0 л (включая дизель).

4

от 1 515 000 руб

Skoda Karoq

Однако, самый опасный соперник "Опеля" со стороны Skoda — это новый кроссовер Skoda Karoq, который вот-вот стартует на российском рынке. Начальная цена версии Ambition 1,4 TSI со 150-сильным турбомотором, передним приводом и 8-ступенчатым автоматом составит от 1 515 000 рублей. Учитывая, что габаритно "Шкода" не сильно проигрывает конкуренту, "Опелю" стоит напрячься.

5

от 1 529 000 руб

Kia Sportage

"Кореец" неспроста занимает высокие строчки в рейтинге продаж — в бесчисленных комбинациях оснащения, двигателей и типов привода реально можно запутаться. А на фоне Grandland — еще и сэкономить. Самый дешевый Sportage 2WD c мотором 2 л на 150 л.с. и автоматом можно купить уже за 1 529 000 рублей, а схожая по оборудованию с базовым Opel версия Luxe+ (LED-оптика, все подогревы и т.д.) обойдется в 1 724 900 рублей. Полный привод начинается с 1 694 900 рублей, а двигатель 2,4 л — с 1 854 900 рублей.

6

от 1 690 000 руб

Nissan X-Trail

Нарезка версий у "Ниссана" такая же плотная — с той лишь разницей, что X-Trail слегка подороже Sportage, от 1 690 000 за двигатель 2,0 л, передний привод и вариатор. Правда, подход к формированию комплектаций здесь не совсем оптимальный — например, LED-оптика появляется лишь в комплектациях по цене от 1 930 000 рублей, а все что дешевле — на галогенках.

Полный привод можно получить по цене от 1 795 000 рублей, а двигатель 2,5 л (171 л.с.) — за 1 935 000 рублей. Впрочем, даже самые топовые X-Trail все равно дешевле максимального Grandland Х — 2 170 000 рублей.

7

от 1 699 000 руб

Mitsubishi Outlander

Формально моноприводный Outlander 2,0 л с вариатором тоже стартует с 1 699 000 рублей, но адекватно оснащенные кроссоверы тянут на 1 915 000 рублей. И за эти деньги "Аут" тоже будет с доисторическими галогеновыми фарами. По-настоящему хорошо "упакованы" опциями могут быть только автомобили с мотором 2,4 л и полным приводом по цене от 2 319 000 рублей, так что относительно Opel Grandland X "японец" профита не дает.

Из нехарактерных для сегмента фишек — возможность заказать 7-местную версию.

8

от 1 856 000 руб

Mazda CX-5

В список альтернатив "Опелю" непринужденно заезжает и переднеприводный Mazda CX-5 со 150-сильным двигателем и ценой 1 856 000 рублей. Причем, в этой комплектации, как и у начальных Grandland, есть LED-оптика (хотя ДХО — на галогенках), а также поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В цену средней комплектации Grandland X Innovation легко укладывается CX-5 с двигателем 2,5 л и полным приводом.

9

от 1 599 000 рублей

Peugeot 3008

А теперь — самое интересное! Разумеется, мы не могли не включить в нашу подборку самые близкие к Opel кроссоверы Peugeot и Citroen, которые делят с Grandland X одну платформу и агрегатную базу. И здесь наш ждет сюрприз: оказывается, Peugeot 3008 1,6 л THP можно купить дешевле "Опеля"!

Базовый 3008 Active стоит 1 599 000 рублей. И хотя у "Пежо" лишь частичный обогрев лобового стекла, а головная оптика — галогенки, французский автомобиль может похвастать классной цифровой приборкой Peugeot i-Cockpit. В остальном оснащение очень похоже.

Ну а если посмотреть на версию 3008 Allure за сопоставимые с базовым "Опелем" 1 839 000 рублей, то "Пежо" оказывается еще интереснее. Во-первых, здесь появляется светодиодная оптика Full LED. Во-вторых, вместо простого кондиционера присутствует двухзонный климат, а в-третьих, появляется система выбора режимов езды Grip Control — у "Опеля" она присутствует в машинах лишь за 2 млн и выше. Можно еще упомянуть передние датчики парковки, но это уже мелочи.

А ведь за 1 969 000 рублей Peugeot получает отличный 2-литровый дизель на 180 л.с. с хорошими тягой и экономичностью. Короче говоря, есть о чем крепко задуматься.

10

от 1 875 000 руб

Citroen C5 Aircross

"Ситроен" по части оснащения сконфигурирован не так выгодно — за начальные 1 875 000 рублей не будет LED-оптики? и вообще ни в одной из комплектаций не предусмотрено подогрева руля. Зато присутствуют киллер-фишки, которых нет у других близнецов — комфортная подвеска c гидробуферами сжатия и отбоя, а также раздельная регулировка каждого из трех задних кресел.

Топовая комплектация Shine только начинается с 2 125 000 рублей, но при этом за "панораму", навигацию и кожаную отделку нужно доплачивать отдельно. Максимально оснащенные C5 Aircross подбираются к отметке в 2,5 млн рублей за дизельные версии.

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