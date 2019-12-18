«Мне его жалко»: Наргиз Закирова поблагодарила Максима Фадеева за работу

Наргиз Закирова высказалась относительно конфликта с Максимом Фадеевым. Певица поблагодарила продюсера, однако, с ее слов, ей жалко композитора.

Исполнительница дала интервью Ксении Собчак в ходе ее YouTube-шоу. По ее заверениям, она идет своей дорогой и не жалеет о случившемся, так как отпустила конфликт и не держит никаких обид. После ухода от Фадеева артистка не поет песен его авторства, полностью изменив свой репертуар. Более того, те выступления, которые были запланированы в ее графике еще во времена сотрудничества с лейблом Фадеева, отменены не будут. Наргиз намерена выступить перед поклонниками, несмотря на отмену бывшим боссом. Закирова утверждает, что провести их ее попросили сами организаторы.

Что же до ссоры с Фадеевым, то по мнению самой исполнительницы, она ничем не могла обидеть бывшего руководителя. Наргиз напомнила, что ни разу не высказывалась о нем плохо, а вот сам продюсер потерял к ней интерес, как к творческой единице. Интересно, что в команде певицы есть много людей из MALFA, лейбла, которым руководил Фадеев. Закрирова рассказала, что многие из них не смогли сработаться со слишком жестким продюсером, который мог кричать и даже оскорблять своих подопечных. Так, на Наргиз он повысил голос из-за ее отказа петь песню авторства Ольги Серябкиной, которая попросту не понравилась исполнительнице.

Сейчас артистка продюсирует себя сама, с ее слов, это просто, дальше она планирует воплотить все свои творческие идеи и мечты. С репертуаром также не было проблем, так как многие авторы сами выходят с ней на связь после того, как она ушла из рекординговой компании. Теперь звезда испытывает к Фадееву только сочувствие, ей жаль продюсера, так как,¸по ее предположениям, у экс-босса могут быть проблемы с психическим здоровьем. При всем этом у Закировой до сих пор сохранилась татуировка с бывшим руководителем, с ее слов, Фадеев с ней на всю жизнь.

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