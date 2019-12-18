Geekbench: iMac Pro по производительности не уступает некоторым моделям Mac Pro

Сайт Geekbench обнародовал новые результаты тестов производительности ряда моделей новых Mac Pro. Как оказалось, в этом им не уступает старый iMac Pro.

Синтетические тесты Geekbench 5 сравнили характеристики Mac Pro, оснащенных процессами с 8, 12 и 16 ядрами и устройства 2017 года выпуска, компьютер iMac Pro. Как сообщают СМИ, специализирующиеся на IT-тематике, базовый Mac Pro на 8 ядер с чипом Xeon W набрал 1008 и 7606 баллам соответственно в тесте на одно ядро и в многоядерных испытаниях. При этом базовая модель iMac Pro на 8-ядерном процессоре получила 1076 и 8120 очков.

Также большее количество баллов, чем у Mac Pro, набрали в одноядерных испытаниях MacBook Pro с процессорным модулем на 6 ядер. Значительное опережение других устройств «яблочной» компании показали в испытаниях флагманские компьютеры Mac Pro с количеством ядер более двадцати, чипами на рекордные 24 и 28 ядер.

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