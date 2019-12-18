Geekbench: iMac Pro по производительности не уступает некоторым моделям Mac Pro

Сайт Geekbench обнародовал новые результаты тестов производительности ряда моделей новых Mac Pro. Как оказалось, в этом им не уступает старый iMac Pro.
Синтетические тесты Geekbench 5 сравнили характеристики Mac Pro, оснащенных процессами с 8, 12 и 16 ядрами и устройства 2017 года выпуска, компьютер iMac Pro. Как сообщают СМИ, специализирующиеся на IT-тематике, базовый Mac Pro на 8 ядер с чипом Xeon W набрал 1008 и 7606 баллам соответственно в тесте на одно ядро и в многоядерных испытаниях. При этом базовая модель iMac Pro на 8-ядерном процессоре получила 1076 и 8120 очков.
Также большее количество баллов, чем у Mac Pro, набрали в одноядерных испытаниях MacBook Pro с процессорным модулем на 6 ядер. Значительное опережение других устройств «яблочной» компании показали в испытаниях флагманские компьютеры Mac Pro с количеством ядер более двадцати, чипами на рекордные 24 и 28 ядер.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Количество украинцев, которые считают Россию агрессором по отношению к Украине, выросло и в декабре достигло 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», опубликованные 19 декабря. «За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине (с 64% до 70%). Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Последних больше всего на юге и особенно на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Совфеде оценили влияние высылки дипломатов на отношения с Германией / 4 декабря
- Опубликовано видео задержания террориста в Лондоне прохожими / 1 декабря
- Путин назвал задачу для военных на ближайшее десятилетие / 22 ноября
- Times — вопреки обещаниям британские супермаркеты используют всё больше пластика / 29 ноября
- Большой этнографический диктант пройдет в преддверии Дня народного единства / 1 ноября
- Путин призвал прививать молодежи ценности многодетной семьи / 7 ноября
- Названы фильмы, гарантирующие хорошее настроение / 3 декабря
- В НАБУ заявили, что вместе с чиновницей из ОП на взятке поймали еще группу лиц / 12 ноября