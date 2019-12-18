Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» оказался сопоставим с ценой самого авианосца

Причиненный пожаром ущерб тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» практически равен нынешней стоимости самого авианосца, заявили СМИ со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

«Предварительно ущерб, нанесенный возникшим пожаром, оценивается в 95 млрд рублей. При этом речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», – передает его слова «Коммерсант».

Стоимость корабля такого класса с учетом срока службы и износа каркаса без вооружения составляет 110 млрд рублей, добавил он.

«Оглашенная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ», – отметил источник.

Он добавил, что пока не ясно, что дальше делать с авианосцем, адекватны ли затраты его дальнейшему использованию.

«Скорее всего «Кузнецов» все-таки будут восстанавливать, но больше из-за его легендарности, чем боевой способности», – сообщил источник.

Между тем, ранее источники в судостроительной отрасли заявляли, что пожар, по предварительным данным, нанес авианосцу незначительный ущерб и на сроки ремонта не повлияет.

Пожар произошел 12 декабря в Мурманске. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.

Как ожидается, первые результаты расследования будут озвучены через две недели.





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