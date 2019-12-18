Мнение: Письмо: «Не хочу петь ему прощальную песню»

Страдания женщины во френдзоне у хищного торта.

sama_po_sebe16

Добрый день. Уже более года читаю Вас тут. Купила книгу. Очень много вещей смогла осознать — про опоры, про границы, про ресурсы. Мое письмо — о дружбе и френдзоне. Ибо ресурс любви у меня самый печальный, заблокированный, хотя, кажется, без ЗВ.

(Без ЗВ люди вообще про ЗВ не думают или думают, что возможно есть. А когда рассказывают, что нету, значит много скрытого и это триггерная точка и нуждается в озвученном отрицании)

Благодаря блогу оценила адекватно свое ОЗ, пошла в спортзал, занялась здоровьем, не жду любви там, где ее не может и быть. Но есть ситуация, где не знаю, правильно ли, в границах себя веду.

(Только в короне можно уверенно сообщать, что ОЗ свою вы оцениваете адекватно)

О себе — мне 37, хорошая работа, собственное небольшое дело, прибыль — выше средней и все время растет, ребенок, волонтерство, туризм, один бывший брак, несколько романов. Ресурс любви и имиджа — всю жизнь самый сложный для меня. Были года — все терпимо. Была — тоска и печаль.

(Ребенок — между экономикой и волонтерством. Волонтерство — это не ресурс альтруизма чаще всего, а ресурс дружбы. Ради тусовки люди этим занимаются, а автор в основном кормит свою Выскочку)

С мужчиной К. познакомилася три года назад. Первая мысль — гений. Умный, добрый, скромный, приветливый. Но тогда я даже примерно не представляла, какой он на самом деле. Мы быстро сдружились. Мужчины в друзьях моя тема — настоящие — не сервис с моей или их стороны, а партнерство, взаимоподдержка и взаимовыручка, обмен контактами в профессии, общие поездки, волонтерство.

(Настоящие, да. Автор такой Штурман, что все время сообщает мне и комментаторам, как надо все понимать в ее письме и как оценивать. Автор, давайте я сама буду? Ваше штурманство, народ, всегда побуждает оценить все наоборот. Хотя я стараюсь не поддаваться и оценивать объективно, а не наоборот. Но в основном все оценивают наоборот, учтите)

Спустя почти три месяца я еще более адекватно оценила его ОЗ. Медийная персона в своей стране, автор множества бестселлеров, человек со множеством наград в сфере своей деятельности, успешен в бизнесе, обеспечен. Но на старте знакомства он был в простых джинсах, футболке с персонажем любимого фильма и кедах. Задавал много вопросов, был максимально открыт. Мне очень понравился.

Не подошел мне, я слишком адекватно себя оцениваю, а действительно понравился, впечатлил. Плюс один момент меня хорошо отрезвил. Когда мы делали общее фото, он начал баловаться, и лег поперек стола, попой ко мне. Решила, что я для него если не формат «дружбана», то еще хуже.

(Нет, конечно, она очень адекватно себя оценила и губу не раскатала, нисколько, именно поэтому опьянела так, что простой момент ее «хорошо отрезвил» и корону забомбило)

Потом была моя поездка в его страну (мы из разных). Я не знаю, как случилось, но я влюбилась. Он организовывал эту поездку, все время ходил рядом со мной, садился рядом, спрашивал, все ли мне нравиться, все ли хорошо. На 2ой день начал договариваться о новой встречи. Я помню ваши слова об иллюзии взаимности. Сама себя подвесила. Он активно приглашал на встречи, прикасался, строил какие-то планы. Я честно не скрывала своего восхищения масштабами его личности. И где-то внутри начала зарождаться надежда…Но после огня и открытость, он тут же ставил стопы. В последний день, когда мы с коллегами прощались, он ушел достаточно рано. Тоесть, ему было с нами неинтересно.

(Он вел себя обычным образом, дружелюбно, но ему все время приходилось отталкивать ее, потому что она воспринимала его дружелюбие как огонь и стекала в его сторону. «А зачем ты называл меня кирюшенькой и прикасался ко мне четыре раза?» Поэтому он заранее сбежал)

По мере того, как узнавала больше, пришло понимание, что это за мужчина, какая его роль в обществе. Он из тех, кто спасает планету, сортирует мусор, переведет бабушку через дорогу, возьмет собаку из приюта или отдаст жизнь за свои гуманные убеждения. Вокруг толпы поклонниц. За автографом приходят, как на концерт к рок-звездам.

(Она описывает как прекрасно спасать планету, хотя в голову сразу приходит одержимая Грета. Но это ладно. Какое отношение его большая ОЗ, будь она даже такой, имеет к ней? Если он прекрасен, то что? При чем тут она?)

Скажу странно. Но эта любовь к нему не изменила мою жизнь к худшему. Не упустила работу, быт, дом, ребенка. Наоборот, сделала ремонт, вырастила доходы в несколько раз, побывала в 6 новых странах, получила несколько серьезных наград в своей области (у нас это не только вопрос престижа, но и серьезных денег, грантов), пошла в спортзал, занялась здоровьем…Но он мой хищный торт.

(Вырастила доходы в несколько раз? А какими они были? С пяти тысяч до пятидесяти дошла или с пятидесяти до пятиста? Выскочки так любят громко говорить про свои доходы, мол — втрое увеличил зп, но увеличить втрое ЗП 10 тыс не сложно, если город большой, а 200 — да, иногда очень. Серьезные награды, серьезные деньги, все эти ее описания наводят на мысль, что все это мелочь какая-то, раздутая под короной)

Хищный торт — потому что он все время присутствует в моей жизни. Он постоянно пишет, он в курсе всех моих важных событий, каждый разговор оканчивается приглашаем встретиться. При чем из серии — будешь в этом городе? Давай сходим на обед вместе? А потом (если я не позвонила): ты была и не позвонила? Как же так! Я же тебе обед должен?! Я никогда не отказываюсь и пишу, что очень хочу тебя увидеть, но…(была далеко, была с ребенком, была фултайм занята).

(Она думает, что хищные торты сами лезут. Хищный торт — это торт, он стоит на витрине и вам только кажется, что он лезет к вам в рот, это вы к нему лезете. Вот в чем смысл понятия «хищный торт». Даже хищники совершают мало действий и только в границах, а хищные торты вообще ничего не делают, все делаете вы сами, еще и преследуете их часто, а они прячутся)

Он шлет мне свои новые книги (хотя я все время компенсирую, покупая хотя бы те, что были изданы ранее).

(Он всем их шлет, кто может его пиарить)

Выпустил книгу на языке моей страны (точнее ее перевели) и уже пригласил меня на презентацию. Пишу не к тому, что считаю себя причастной, это всего лишь бизнес и коммерция, а к тому, что он все время на горизонте.

(Нет, она не причастна к этому, не помогала ему. Он сам выпустил книгу на языке ее страны исключительно ради нее. Не хочет видеть, что она для него просто коллега и в какой-то мере сервис)

Он пишет под моими публикациями о каких-то важных победах: Я так горжусь тобой! Ты меня поразила!

(У автора сильная Выскочка, а они всегда так подают информацию, что знакомые вынуждены им это писать. «Помогла четырем погибающим старушкам», «устроила вот такую безнадежную собаку из приюта в очень хорошие руки», «вот так сегодня я спасла нашу с вами планету, не благодарите»)

Он пишет мне о своей собаке, которая умерла, и о потере близкого человека.

(Он пишет ей о проблемах. Это часть арии Мертвого жука)

В этой странной игре я сжимаю все свои эмоции в кулак. Иногда шучу, иногда восторгаюсь — он правда невероятный — иногда отвечаю в своем стиле, я по натуре легкая и оптимистка, но чаще всего стараюсь не отсвечивать, чтоб не быть жалкой.

(И правда странная игра. Она с ним изо всех сил играет, а он и не в курсе игры)

А я — жалка. За 2.5 года мы виделись три раза по нескольку дней. Он никогда персонально не приглашает меня на свои презентации, хотя приглашает других женщин-подруг (именно подруг, которые счастливо замужем). Он умеет дружить с женщинами.

Не знаю, зачем я ему нужна в хороводе? Какой с меня толк? Просто для коллекции? Не верю в это. Он слишком хороший человек, чтоб сознательно использовать другого. Да и толку с меня ему нет никакого. Он титан. Я так, малек.

(Автор, вы правильно не верите, что нужны ему для коллекции. Вы ему вообще не нужны, тем более в хороводе. Вы для него просто знакомая, пересекаетесь по виду деятельности. Ему неловко, что вы влюблены в него и он надеется, что это не так)

Вопрос мой в том, как выйти из этой дружбы-френдзоны экологично? Я пыталась неэкологично. Удаляла все контакты, не отвечала, не писала. Но через полгода — он написал — и я ответила. Он пишет мне так, будто мы все время в общении, будто оно не прекращается. Пару фото через какое-то время между общением и вопрос: что думаешь о Н.? Не здрасьте тебе, ни до свидания.

(Он и не заметил, что она с ним «неэкологично» рвала. Теперь она просит, как бы так порвать экологично, чтобы он заметил и пожалел?)



Я начала нигде не светить, что бываю в его стране, ибо как-то он приехал за 100 км от родного города только увидев тег мой в этом городе. После каждого общения я трушу шкатулку, но потом опять набираю в нее новые морские ракушки.

(Неуловимый Джо международного масштаба. А ведь обещала, что ЗВ у нее нет)

Меня называет «моя девочка» — отношение какое-то отеческо-покровительское. Я чувствую себя еще больше антисекс, чем есть на самом деле.

Все плохо. Я сжатая, скованная и некрасивая. Я знаю, что он это видит, хотя подбадривает максимально унизительными словами: ты очень красивая женщина с добрым сердцем, нежная и добрая.

(Страшное унижения. У автора — векторый Штурман и сейчас включилась Попрошайка с претензиями к нему за абьюз. Держит в хороводе, называет девочкой и даже красивой однажды назвал в ответ на ее нытье!)

Знаю, что не такая объективно, и знаю, что для мужчины с хороводом, тем более.

В качестве аутотренинга перечитываю все ваши посты о том, как выглядят здоровые балансные отношения. И понимаю, что хочу такие, если уж думать в эту сторону. Не хочу вздыхать по тому, кому и близко не нужна, хочу взаимный обмен поддержкой, эмоциями, любовью. Хочу быть нужной и особенной для кого-то.

(Вы этого достойны. Выбирайте лучшего и будьте)

И хочу видеть в каком-то человеке своего особенного. Поняла, что ничего красивее этого баланса в жизни нет. А вытянутое щипцами, выпрошенное, выстраданное — оно никогда не будет красивым.

(Все еще хуже, Штурманы. Не выпросишь и не вытянешь и не выстрадаешь. Вам дадут крошку, а потом закроются от вас и лишат всего)

Оно не сделает счастливой меня, и уж тем более другого человека. Но каждый раз, когда появляется мужчина, не могу физически себя заставить что-либо делать, поддерживать, развивать..да что там, телефон давать(((

Существует ли формат выхода экологичного из френдзоны женской, если внутренняя опора все время развивается по ветру? Или если по ту сторону — хороший и добрый человек, а он таким 150% является, который просто дружит с коллегой?

Я не хочу петь ему прощальную песню: я так тебя любила…и объяснять, что не буду отвечать, встречаться, общаться потому что любила. Достойно ли просто уйти, ничего не объясняя?

(Просто уйти — очень достойно. Но откуда? У вас ведь не было ничего. Перестаньте к нему липнуть, вот и будет самый экологичный «уход». Он пишет иногда вам как знакомой, можете отвечать, а можете и не отвечать, разница не большая. Лучше вежливо и коротко отвечать, чтобы не было щипцов. Но можно и молчать, он скорее всего не заметит опять)

Спасибо за возможность задать вопрос

Источник: Эволюция

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