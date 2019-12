Генассамблея ООН утвердила украинскую резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму, РФ голосовала против

18 декабря Генеральная ассамблея ООН поддержала внесенный украинской стороной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации, сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН в Twitter.

За проголосовали делегаты 65 стран, против – 23.

#ТЕРМІНОВО

Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.

За — 65, проти — 23.

Основні положення pic.twitter.com/Y8yPw8KFg4

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2019

Согласно таблице голосования, опубликованной постоянным представительством Украины в ООН, кроме России против проголосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

Таблиця голосування за кримську правозахисну резолюцію в ГА ООН / Voting results re the #UNGA draft resolution on the human rights in #Crimea pic.twitter.com/z8UtAeDLwZ

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2019

Пресс-секретарь постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко сообщил в Facebook, что несмотря на сопротивление РФ Украине удалось провести в ООН две важных резолюции по Крыму – 9 декабря Генссамблея приняла вторую резолюцию, осуждающую милитаризацию полуострова.

«Как бы того не хотели в Москве, «крымский» вопрос не закрыт и будет сохраняться на международной повестке дня. Есть четкое понимание среди партнеров о том, что неправомерная деятельность России в и вокруг Крыма касается не только интересов Украины, но и их национальной безопасности. Соответственно, давление будет сохраняться. Несмотря на международно-правовое невежество, РФ является элементом системы международных отношений, для которой резолюции ООН имеют значения. Принятые решения, скорее всего, не будут выполнять в Кремле, но их будут учитывать в Вашингтоне, Брюсселе, Токио или Веллингтоне», – написал он.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Російську Федерацію припинити порушення прав людини в АР Крим та… Posted by Oleg Nikolenko on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Резолюция подготовлена украинской делегацией. Она основывается на трех резолюциях по ситуации в аннексированном Крыму, принятых в 2016–2018 годах, и учитывает опубликованный недавно доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по ситуации с правами человека в Крыму, отметили в МИД.

Соавторами документа стали 38 государств – членов Организации Объединенных Наций. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял эту резолюцию 67 голосами «за».

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Количество украинцев, которые считают Россию агрессором по отношению к Украине, выросло и в декабре достигло 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», опубликованные 19 декабря. «За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине (с 64% до 70%). Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Последних больше всего на юге и особенно на […]