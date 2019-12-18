В Москве побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

18.12.2019, 20:51, Новости дня

В Москве зафиксирован температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений, которая ведется с 1879 года, сообщили в столичном метеобюро.

В 20.00 опорная метеостанция на ВДНХ зафиксировала +5,4 градуса, ранее близкое к этому значение температуры наблюдалось 18 декабря 1886 года и составляло 5,3 градуса, передает «Интерфакс».

Отмечается, что аномально теплая погода сохранится в Москве и в четверг. Прежний температурный рекорд для 19 декабря (+5,3 градуса) был установлен в 1982 году.

Между тем, МЧС предупредило об усилении ветра в столице в ночь на четверг и до 21.00 19 декабря.

Ранее кардиолог рассказала об опасностях аномально теплой зимы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Количество украинцев, которые считают Россию агрессором по отношению к Украине, выросло и в декабре достигло 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг»,  опубликованные 19 декабря. «За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине (с 64% до 70%). Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Последних больше всего на юге и особенно на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика