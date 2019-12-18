Мнение: Мужики в метро еще то быдло

Честно говоря, катаясь на метро начал сталкиваться с мыслью о том, что в современных мужчинах напрочь отсутствует чувство такта и воспитания.

Первое, на что хотел обратить ваше внимание – это вход и выход из вагонов. Почему напыщенные, толстые и ох@@шие мужланы, мужчинами их назвать язык не поворачивается, считают, что им все должны уступать дорогу? Вчера вечером, одному из таких моральных уродов пришлось преподать «урок этикета».

Вместо того, чтобы дать людям выйти на станции, один огромный мужлан решил, что ему нужно зайти в вагон первым, еще до тех пор как кто-то выйдет. При чем, когда он вломился в вагон, сторона, которой поезд метро стоял к платформе, не плохо так наклонилась. В общем, вместо того, чтобы дождаться, когда все выйдут, этот аморальный человек просто вломился в вагон, всех растолкал и занял сидячее место.

По лицу он получил чуть позже, когда стоящий рядом мужчина услышал оскорбление в свой адрес, но это другая история.

Второе, на что я хотел бы обратить внимание, так это на «танцоров» российского балета! Конечно, эти дебилы не танцуют в балете, но ездят в метро так, будто постоянно готовятся к моменту, когда их попросят сесть на шпагат. И им наплевать на то, что они мешают рядом сидящим людям. Их это совсем не волнует, потому что «Что?!», правильно, они понятия не имеют о культурном воспитании!

Источник: Достало

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