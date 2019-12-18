Пятилетняя девочка из России попала в тройку самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

18.12.2019, 20:49, Новости дня

Пятилетняя девочка Настя Радзинская из Краснодара оказалась третьим высокооплачиваемым блогером YouTube по версии Forbes, сообщает «Интерфакс». Издание оценило ее доход с июня 2018 по июнь 2019 года в $18 млн. Первое место в рейтинге занял восьмилетний Райан Каджи из Техаса, который с 2015 года записывает видео с распаковкой и обзором игрушек.

У Насти несколько каналов с совокупной аудиторией 107 млн подписчиков. У канала Like Nastya 15,2 млн подписчиков, у Like Nastya Vlog — 42,3 млн. Среди ее спонсоров — Danone, Walmart и Legoland. В общей сложности у ее роликов 42 млрд просмотров. Больше всего просмотров — 767 миллионов — набрала запись ее похода с отцом в контактный зоопарк.

Настя родилась с ДЦП, врачи сомневались, что она сможет разговаривать. Родители упорно с ней занимались, фиксировали ее развитие на видео и выкладывали эти записи в интернете. Работа перед камерой была одним из способов терапии.

В 2018 году семья переехала в США. Настя записывает ролики о себе, своих поездках, играх и развлечениях, говорит при этом по-русски, ее ролики при этом выходят на семи языках.



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