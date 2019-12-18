Вторую часть сериала «Эпидемия» покажут до конца года. Ранее «Газпром-медиа» удалил серию с расстрелом протестующих

Принадлежащий «Газпром-медиа» онлайн-кинотеатр Premier вернул вторую часть сериала «Эпидемия» и покажет его целиком до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

По словам представителя платформы, зрители написали огромное количество обращений с просьбой продолжить показ сериала. «Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года. Изначально мы планировали показать финал „Эпидемии“ уже после праздников, когда завершатся все новогодние проекты», — заявили в пресс-службе.

В Premier объясняли исчезновение пятой серии тем, что выход второй части сериала перенесли на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».

Ранее СМИ сообщили, что сериал сняли из-за показанных там протестов. В пресс-службе эту версию отвергли, заявив, что хотели выбрать более удачный слот для демонстрации.

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