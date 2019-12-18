Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» равен его нынешней стоимости

Причиненный пожаром на авианосце «Адмирал Кузнецов» ущерб практически равен нынешней стоимости корабля и составляет 95 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

«Предварительно ущерб, нанесенный возникшим пожаром, оценивается в 95 млрд рублей. При этом речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», — рассказал источник издания.

Современная стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы с учетом износа каркаса и без вооружения достигает 110 млрд руб. «Оглашенная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ», — отметил источник.

По его словам, пока не ясно, что делать с авианосцем дальше. «Скорее всего “Кузнецов” все-таки будут восстанавливать, но больше из-за его легендарности, чем боевой способности», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что причиной пожара на авианосце стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь, от которой огонь перекинулся на электрокабели.

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере спустя сутки после начала пожара.

В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе, начался в четверг утром. В центре судоремонта «Звездочка» заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.

В момент начала пожара на борту были гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонт.





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