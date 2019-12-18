В «ЛНР» боевики «посадили» латыша, приехавшего воевать за них

Самозваный «Верховный суд ЛНР» приговорил к 10,5 годам заключения за «шпионаж» «агента латвийской разведки». Об этом сообщается на сайте так называемого «МГБ ЛНР».

Утверждается, что боевики «МГБ» проводили некие оперативно-розыскные мероприятия и выявили «агента иностранной разведки». Им оказался гражданин Латвии Веселовс Валентис (Веселов Валентин Борисович).

Наемники утверждают, что мужчину завербовали латвийские спецслужбы еще в 2004 году, Валентис якобы нуждался в деньгах. Ему присвоили псевдоним «Эльф».

На неподконтрольной Киеву территории, — сообщают боевики, — латыш собирал и передавал кураторам информацию о подразделениях «народной милиции», ситуации на захваченной территории и др. Латвия, уточняют в «МГБ» должна была добытые сведения направить на причинение ущерба «безопасности ЛНР».

Между тем журналист Денис Казанский заявил, что навел справки о данном персонаже. Оказалось, что речь идет о латвийском стороннике пророссийских боевиков, который сам приехал воевать на их стороне.

«Враги Донбасса откровенно глумятся над населением, иначе это не назвать», — написал он на своей странице в Twitter.

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