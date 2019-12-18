Мнение: Средняя Азия: взрыватели уже тикают

Интересная статистика по росту радикального исламизма в Средней Азии и роли США в использовании политического ислама против СССР и РФ.

Средняя Азия: взрыватели уже тикают

От атеизма к салафизму

Роспуск СССР привел к ренессансу веры, но и открыл дорогу для миссионеров и проповедников, которые буквально наводнили регион. Результаты налицо.

Так, в Киргизии в 1991 г. было 67 мечетей, а в 2018 г. их число выросло до 2669 и превысило количество школ. В Казахстане с 50 до 2610 в текущем году, в Узбекистане – с 300 до 2060, в Таджикистане – с 200 до 3930 в 2016 г.

По опросам Научно-исследовательского института исламоведения в Бишкеке, 33,33% местной молодежи поддерживают идею сделать свою страну шариатским государством, против – 32,32%. Треть поддержали бы более религиозного кандидата в президенты. Исламским организациям они также доверяют больше, чем государственным и международным, СМИ и НПО.

Американский политолог Пол Кубичек из Оклендского университета приводит следующие данные. Введение шариата поддерживают 40% жителей Киргизии и 33,7% — Таджикистана. Побивание камнями неверных супругов поддержало 6,5% опрошенных казахов (9,1% среди молодежи), 27,7% киргизов (28,8% молодежи), 27,9% таджиков (33,2% молодых).

За смертную казнь за отказ от ислама – 0,8% в Казахстане, 9,6% в Киргизии, 9,4% в Таджикистане.

Значительная часть поддерживает теракты «борцов за веру», «убийства чести» неверных или развратных женщин -12,5% в Узбекистане.

Наибольшей симпатией у киргизской молодежи пользуется салафитское движение Таблиги Джамаат, признанное экстремистским в ОДКБ и ШОС. По данным экс-руководителя казахского Центра исследования проблем религий Бауржана Нуркенова, лишь в Нур-Султане под дурманом фанатизма находится более 70 тыс. чел.

На джихад в Сирию уехали около 800 казахов, 1500 узбеков, 1300 таджиков.

Что получается? Страны региона защищают себя от проникновения из-за рубежа радикализма и экстремизма. Самую жесткую политику проводят Узбекистан и Таджикистан, где прямо запрещены ношение хиджабов в школах, посещение детьми мечетей, длинные бороды, а религиозные организации находятся под жестким контролем государства. Но те же страны охотно принимают финансовую и духовную помощь со стороны государств Персидского залива, Турции, Пакистана, Египта и т.д.

Мало, что духовными лидерами уже являются тысячи имамов, получивших иностранное теологическое образование, которые принесли в религиозную жизнь ЦА чуждые религиозные традиции. Процесс продолжается.

Осенью 2018 года казахский Сенат отклонил закон, запрещающий получение гражданами Казахстана духовного образования в иностранных государствах без предварительного получения высшего духовного образования в республике, а также отказались запретить салафизм. Но самой опасной остается ситуация в Киргизии.

Здесь при помощи Саудовской Аравии было построено две ваххабитские мечети и одно медресе. Сейчас количество мечетей, финансируемых Королевством Саудовской Аравии, Катаром, Кувейтом преодолело отметку в тысячу.

Желанные гости в республике и фонды, связанные с Аль-Каидой, ИГИЛ, Джабхат ан-Нусрой и т.д. Например, катарская благотворительная организация Qatarcharity открыла 8 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 жилых дома для малоимущих семей, а также оказала помощь в $500 тыс. государственному фонду по развитию религиозной культуры «Ыйман».

Племянник террориста Абдулла Авад бен Ладен, гражданин Киригизии с 2009 г., по линии Всемирной ассоциации исламской молодежи (WAMY) подарил стране 200 мечетей, 30 с редних школ, столько же фельдшерско-акушерских пунктов. Примечательно, что большая их часть расположилась во взрывоопасном южном регионе.

В республике раскинулась широкая сеть учебных заведений турецкого движения Нурджулар и его ответвления Хизмет, включающая в себя 128 лицеев, в которых трудится около 7 тыс. преподавателей.

На американские деньги

Использование религиозного фактора для продвижения своих интересов США и их колониальные союзники освоили давно. Не минула чаша сия и Центральную Азию.

Первые попытки использовать исламскую карту против СССР были в середине 50-х гг. ХХ века. ЦРУ «работало» через проживающих в Афганистане узбеков, таджиков и туркменов. С середины 60-х гг. в регион проник Таблиги Джамаат, а в 1973 г. в СССР была создана подпольная Партия исламского возрождения, которая потом и развязала гражданскую войну в Таджикистане.

Начиная с 1975 г. в аналитических центрах Соединенных Штатов, Великобритании и Саудовской Аравии приступили к разработке программы «ислам против коммунизма», которая впоследствии была трансформирована в доктрину «ислам против России».

Как пишет Адиб Халид, в 80-е гг. в ЦРУ перевели Коран на узбекский язык. Глава разведки У.Кейси считал, что мусульмане могут сильно навредить России.

В 1990 г. Саудовская Аравия доставила в Союз еще 100 тыс. экземпляров Корана. Но настоящая экспансия началась после распада СССР.

Американцы и их союзники защищают именно чуждые для ЦА религиозные течения и радикальные группировки. Примером могут служить претензии в адрес Казахстана со стороны Комиссии США по международным религиозным свободам по поводу того, что в стране поддерживается на государственном уровне только Духовное управление мусульман Казахстана. Комиссия – постоянное средство давления на Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, религиозную ситуацию в которых американцы считают «вызывающей особую озабоченность».

Не устраивает их, например, запрет в Таджикистане салафизма, ограничения на ношение хиджаба в школах, привлечение к ответственности в Казахстане членов запрещенной Таблиги Джамаат и т.п.

Салафиты, с которыми Запад якобы воюет на Ближнем Востоке, в Центральной Азии – любимое детище США. В частности, проект «ПОНАРС Евразия» рассматривает их, наряду с Нурждуларом, Таблиги Джамаатом.

Проектом западных спецслужб является Хизб-ут-Тахрир, узбекская Акрамия, которые предлагались в качестве демократизации(!) ислама.

Еще в 2010 г. в рамках судебных разбирательств по делу Ф.Гюлена стало известно, что ЦРУ финансирует тайные операции в целях «исламизации» центральноазиатского региона, чтобы Россия отшатнулась от такой «проказы» и прибрать к рукам огромные запасы энергоресурсов в Центральной Азии.

Профинансировали США также и мятеж в Андижане 2005 года.

Легко увидеть, как вся грантоедская рать дружно встала на защиту запрещенной в Таджикистане ПИВТ. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, который финансируется зарегистрированным в штате Юта Фондом Bay and Paul, устроил настоящий плач по «закату таджикского исламского возрождения». А в феврале текущего года 22 ученых и эксперта из различных институтов Америки, Европы и Азии написали донос в головной офис «Свободы» в связи с тем, что руководство «Радио Озоди» находится под контролем властей Таджикистана, поскольку «предвзято» относится к ПИВТ. И «пособников режима», поверивших в свободу слова, мгновенно уволили!

Впрочем, особо переживать исламистам не приходится. Срочно слепленному Национальному альянсу Таджикистана предоставляют высокие трибуны ООН и ОБСЕ, политическое убежище в Польше, а финансы поступают из немецкого Фонда Фридриха Эберта.

В либеральной Киргизии посольство США тайно встречается с верховным муфтием, финансирует «мутные» проекты. Например, на американские деньги в 130 медресе готовят швей и кондитеров, на что выделено $2 млн. Странная деятельность для глубоко секулярной страны, где массово закрываются храмы, не поддерживающие культ сексуальных извращений!

Важность ислама для Центральной Азии оспорить невозможно. Именно он сегодня сохраняет традиционные ценности от глобализации.

Грозная опасность кроется в том, что Запад используется религию как взрывчатку против молодых государств. А потому уже сам ислам нуждается в защите от экстремизма, терроризма, использования Корана для раздора, преступлений и кровавых геополитических игр.

Ольга Сухаревская

https://vesti.uz/srednyaya-aziya-vzryvateli-uzhe-tikayut/ — цинк

Можно также отметить, что упомянутый Фонд Фридриха Эбберта, открыто действует и в России, хотя это очевидная подрывная структура.

Если же говорить в общем, то с учетом ожиданий длительного конфликта с США и РФ который растянется на долгие годы вперед, фактор дестабилизации Средней Азии очевидно будет использован, чтобы направить плоды этой нестабильности против РФ и Китая, что особенно важно для США, позиции которых в регионе подорваны неудачами в Афганском войне и усилением роли Китая. Ну а радикальный политический ислам уже давно является одним из инструментов давления на неугодные США режимы.

Источник: Colonel Cassad

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