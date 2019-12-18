На Камчатке мужчина умер во время операции из-за дефицита расходных материалов

По словам Кубанова, еще летом медики направляли заявку на инструментарий.

В камчатской краевой больнице скончался 71-летний мужчина, для которого не хватило расходных материалов. Об этом сообщает «Кам 24» со ссылкой на заведующего отделением рентгенхирургии Регионального сосудистого центра при учреждении Андрея Кубанова.

Пенсионер поступил в больницу 17 декабря с инфарктом миокарда. Ему требовалась срочная операция. Однако оперативно помочь мужчине не могли, так как в больнице остался только один коронарный микропроводник, а для проведения операции в нормальном режиме их нужно не менее пяти.

18 декабря в медицинское учреждение доставили необходимые расходные материалы, пациенту начали делать операцию, но во время нее он умер.

По словам Кубанова, еще летом медики направляли заявку на инструментарий. 13 декабря они указывали, что осталось всего 13 коронарных микропроводников необходимой жесткости и предупреждали, что их хватит на «три-четыре» дня. В региональном минздраве сообщили, что проведут разбирательство по факту ЧП. В ведомстве заявили, что сейчас в больнице достаточно необходимых расходных материалов. Между тем ситуацией заинтересовались следователи

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