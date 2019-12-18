Первый в истории четверной прыжок совершила 11-летняя фигуристка

Жилина в итоге заняла первое место на соревнованиях.
Российская 11-летняя фигуристка Вероника Жилина @teamzhilina смогла чисто исполнить четверной тулуп в ходе юношеского турнира «Новый год-2020» в Москве.
Жилина в итоге заняла первое место на соревнованиях. Девочку обучают фигурному катанию уже 8 лет; российскому зрителю она известна в том числе по проекту «Ледниковый период. Дети».
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