Первый в истории четверной прыжок совершила 11-летняя фигуристка

Жилина в итоге заняла первое место на соревнованиях.

Российская 11-летняя фигуристка Вероника Жилина @teamzhilina смогла чисто исполнить четверной тулуп в ходе юношеского турнира «Новый год-2020» в Москве.

Жилина в итоге заняла первое место на соревнованиях. Девочку обучают фигурному катанию уже 8 лет; российскому зрителю она известна в том числе по проекту «Ледниковый период. Дети».

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