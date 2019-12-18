«Пожилая Снегурочка»: народ взревел от вида ног Лолиты

Вокалистка приехала на большой концерт «Нового радио». Певица

была облачена в трикотажную объемную тунику преимущественно синего цвета,

черные колготки и высокие вельветовые сапожки. Короткий наряд знаменитости

подчеркивал стройность и длину ног.

Интересно, что Лолита Милявская не стала переодеваться для

выхода на сцену. Звезда, которая называет себя женщиной без комплексов, так и появилась

перед зрителями.

«Пусть я вышла не в концертном костюме, но посмотрите, какие

о**** ноги», – похвасталась вокалистка присутствующим.

Лолита Милявская исполнила любимую многими песню «Шампанское

открыла». Артистка что есть мочи зажигала. Ей периодически приходилось одергивать

подол наряда, чтобы не «сверкнуть» пятой точкой.

«Я понимаю, что вас уже тошнит от всех этих песен, но я для

вас все равно сегодня спою. Конечно, если так подумать, то я гожусь разве что

на роль пожилой Снегурочки. А разве вам нужна пожилая Снегурочка?» – спросила

Лолита Милявская зрительный зал. Присутствующие ответили утвердительно.

Вокалистка купалась в овациях и одобрительного рева толпы. Зрители назвали выступление Лолиты Милявской самым ярким в тот вечер. Звезду

не хотели отпускать. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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