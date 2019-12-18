По сюжету «Один дома»: Маколей Калкин и бывший инженер NASA разработали ловушку для воров

Герой Маколея Калкина в фильмах «Один дома» — Кевин Маккалистер — ловко проучивал парочку бандитов, желающих ограбить дом его родителей. Спустя 29 лет после выхода на экраны первой картины Маколей решил вспомнить молодость и вместе с известным YouTube-блогером и бывшим инженером NASA Марком Робером создал ловушку для тех, кто с детства не усвоил простое правило — воровать нехорошо!

Изобретение Маколея и Марка представляет из себя коробку с дорогими наушниками, внутри которой скрыт распылитель глиттера (мелких блесток, которые тяжело смыть) и спрей с едким неприятным запахом. Как только коробку вскрывают, блестки разлетаются во все стороны мощным фонтаном, а затем в дело вступает спрей. Блогер и актер решили оставлять ловушку на пороге домов для привлечения воров, и их идея сработала. Что получилось из всей этой затеи, можно посмотреть в ролике ниже.

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