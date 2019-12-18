По сюжету «Один дома»: Маколей Калкин и бывший инженер NASA разработали ловушку для воров

18.12.2019, 20:37, Разное

Герой Маколея Калкина в фильмах «Один дома» — Кевин Маккалистер — ловко проучивал парочку бандитов, желающих ограбить дом его родителей. Спустя 29 лет после выхода на экраны первой картины Маколей решил вспомнить молодость и вместе с известным YouTube-блогером и бывшим инженером NASA Марком Робером создал ловушку для тех, кто с детства не усвоил простое правило — воровать нехорошо!

Изобретение Маколея и Марка представляет из себя коробку с дорогими наушниками, внутри которой скрыт распылитель глиттера (мелких блесток, которые тяжело смыть) и спрей с едким неприятным запахом. Как только коробку вскрывают, блестки разлетаются во все стороны мощным фонтаном, а затем в дело вступает спрей. Блогер и актер решили оставлять ловушку на пороге домов для привлечения воров, и их идея сработала. Что получилось из всей этой затеи, можно посмотреть в ролике ниже. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава Госдепа Майкл Помпео осудил решение РФ и Китая наложить вето на предложенный Западом проект резолюции СБ ООН по Сирии. Он заявил, что вето Москвы и Пекина «постыдно», так как принятие документа могло бы «обеспечить жизненно необходимой помощью около 4 млн сирийцев». Как подчеркнул Помпео, «Россия в 14-й раз, а Китай в восьмой раз провалили […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика