Обратный отсчет: рецепт новогоднего оливье с копченой уткой

Ингредиенты для оливье:

Картофель отварной — 35 г

Морковь отварная — 15 г

Огурцы соленые — 25 г

Утиная ножка су-вид — 30 г

Утка копченая — 5 г

Лук-шалот — 5 г

Зеленый горошек — 15 г

Яйцо куриное — 30 г

Яйцо перепелиное — 1 шт

Ингредиенты для домашнего майонеза:

Яичный желток — 2 шт

Горчица —1/2 ч.л

Оливковое масло — 0,05 л

Растительное масло — 0,1 л

Яблочный уксус — 1 ч.л

Сахар — 1/3 ч.л

Соль — 1/3 ч.л

Способ приготовления:

1. Для приготовления домашнего майонеза желтки положить в миску, добавить соль, сахар, горчицу. Все ингредиенты хорошо смешать при помощи миксера. Аккуратно ввести в желтковую смесь растительное масло, одновременно взбивая смесь миксером. Затем повторить то же самое с оливковым маслом. Когда смесь станет густой, влить уксус и продолжить взбивание до нужной консистенции.

2. Картофель, морковь, лук-шалот, соленые огурцы, филе бедра утки, куриное яйцо порубить мелким кубиком. Заправить майонезом, добавить горошек, соль и перец по вкусу. Выложить на тарелку. Украсить тонкими ломтиками копченой утки и перепелиным яйцом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Госдепа Майкл Помпео осудил решение РФ и Китая наложить вето на предложенный Западом проект резолюции СБ ООН по Сирии. Он заявил, что вето Москвы и Пекина «постыдно», так как принятие документа могло бы «обеспечить жизненно необходимой помощью около 4 млн сирийцев». Как подчеркнул Помпео, «Россия в 14-й раз, а Китай в восьмой раз провалили […]