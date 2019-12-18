Обратный отсчет: рецепт новогоднего оливье с копченой уткой

18.12.2019, 20:37, Разное

Ингредиенты для оливье:

Картофель отварной — 35 г
Морковь отварная — 15 г
Огурцы соленые — 25 г
Утиная ножка су-вид — 30 г
Утка копченая — 5 г
Лук-шалот — 5 г
Зеленый горошек — 15 г
Яйцо куриное — 30 г
Яйцо перепелиное — 1 шт

Ингредиенты для домашнего майонеза:

Яичный желток — 2 шт
Горчица —1/2 ч.л
Оливковое масло — 0,05 л
Растительное масло — 0,1 л
Яблочный уксус — 1 ч.л
Сахар — 1/3 ч.л
Соль — 1/3 ч.л

Способ приготовления:

1. Для приготовления домашнего майонеза желтки положить в миску, добавить соль, сахар, горчицу. Все ингредиенты хорошо смешать при помощи миксера. Аккуратно ввести в желтковую смесь растительное масло, одновременно взбивая смесь миксером. Затем повторить то же самое с оливковым маслом. Когда смесь станет густой, влить уксус и продолжить взбивание до нужной консистенции.

2. Картофель, морковь, лук-шалот, соленые огурцы, филе бедра утки, куриное яйцо порубить мелким кубиком. Заправить майонезом, добавить горошек, соль и перец по вкусу. Выложить на тарелку. Украсить тонкими ломтиками копченой утки и перепелиным яйцом.



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