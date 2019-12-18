Мнение: Новый дизайн Мейл.ру: прикончили и ее

Придется, пожалуй, с Мейл.ру сваливать к чертовой матери. Проклятые улучшатели добрались и до нее — и это конец. Мерзость, которую они там устроили, не описать словами. И что самое мерзкое — нельзя вернуть старый вид. Казалось бы: ну если вы такие придурки, что хотите непременно всё изгадить — делайте это опционально, для желающих! Нет, нихрена — они это сделают ДЛЯ ВСЕХ. И без вариантов.

И это — общая тенденция. До этого испоганили Windows, Word, сделали дурацкий дизайн ЖЖ… Впрочем, в ЖЖ хотя бы что-то можно было вернуть на место. Но это — исключение.

А так — только бежать. Прощай, мейл.ру, ты долго держалась — но и тебя убили.

И в связи с этим — вопрос всем френдам и им сочувствующим: а можете посоветовать какую-нибудь почту с дизайном как у «старого мейл.ру»? Мне он всегда нравился больше, чем Гмейл, например.

Источник: Размышления вольного социолога

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