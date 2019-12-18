Дело Шеремета. Адвокаты подозреваемых Антоненко и Кузьменко подали апелляции

Владислав Добош, адвокат детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил в Facebook, что подал апелляцию на ее арест.

Добош указал в жалобе, что решение суда об аресте Кузьменко – «постановление с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене».

Апеляцію по Юлия Кузьменко подано! Posted by Влад Добош on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Адвокат военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко Константин Татарченко также заявил в Facebook, что подал апелляцию на арест своего подзащитного.

Татарченко указал в жалобе, что Антоненко не совершал действий, указанных в сообщении, в котором его объявили подозреваемым, а также отметил, что следствие не предоставило «ни одного документального подтверждения «совершения преступления».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва про арешт Антоненка Андрія Riffmaster зареєстрована. Апеляційний процес з перегляду рішення судді Вовка С.В. почався… Posted by Константин Татарченко on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией».

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

18 декабря заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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