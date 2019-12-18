Космическую противоракетную систему России назвали «Куполом»

Отечественная космическая противоракетная система названа разработчиками «Куполом». Данные сведения обнародовали представители Министерства обороны России.
На принадлежащем ведомству интернет-ресурсе опубликованы снимки, сделанные на брифинге руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Мероприятие, состоявшееся днём ранее, было организовано для иностранных военных должностных лиц при дипломатическом представительстве. Как видно на одном из фотокадров, космическую противоракетную систему отечественного производства назвали «Куполом».
«В текущем году РФ существенно повысила свои возможности по обнаружению пусков баллистических ракет, и причина этого заключается в запуске нового аппарата единой космической системы», – процитировало Валерия Герасимова сетевое издание «ПолитЭксперт».
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