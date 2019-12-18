Москвичей призвали готовиться к новогодним морозам

Жителей Москвы призвали готовиться к новогодним морозам. По данным экспертов, конец декабря для жителей Москвы выдастся холодным.

В последние дни 2019 года температура воздуха упадет до минус десяти. Более низкие температуры ожидаются в январе и феврале, пишет «Царьград». «Нужно точить коньки и лыжи вострить, сейчас самое время для этого», – посоветовал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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