Москвичей призвали готовиться к новогодним морозам

18.12.2019, 20:26, Разное

Жителей Москвы призвали готовиться к новогодним морозам. По данным экспертов, конец декабря для жителей Москвы выдастся холодным.

В последние дни 2019 года температура воздуха упадет до минус десяти. Более низкие температуры ожидаются в январе и феврале, пишет «Царьград». «Нужно точить коньки и лыжи вострить, сейчас самое время для этого», – посоветовал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



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