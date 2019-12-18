Пелоси назвала нарушение конституции со стороны Трампа установленным фактом

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в начале дебатов по импичменту назвала «установленным фактом» то, что президент Дональд Трамп нарушил Конституцию страны.
«То, что мы обсуждаем сегодня, – это установленный факт того, что президент нарушил конституцию», – сказала Пелоси, передает ТАСС.
В ходе своего выступления она назвала Трампа «угрозой национальной безопасности» США, отметив, что он не оставил законодателям выбора, кроме как начать в его отношении процедуру импичмента.
Напомним, 13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил обвинение против главы государства Дональда Трампа в рамках импичмента.
Однако Трамп назвал процесс импичмента попыткой госпереворота.
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