Пелоси назвала нарушение конституции со стороны Трампа установленным фактом

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в начале дебатов по импичменту назвала «установленным фактом» то, что президент Дональд Трамп нарушил Конституцию страны.

«То, что мы обсуждаем сегодня, – это установленный факт того, что президент нарушил конституцию», – сказала Пелоси, передает ТАСС.

В ходе своего выступления она назвала Трампа «угрозой национальной безопасности» США, отметив, что он не оставил законодателям выбора, кроме как начать в его отношении процедуру импичмента.

Напомним, 13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил обвинение против главы государства Дональда Трампа в рамках импичмента.

Однако Трамп назвал процесс импичмента попыткой госпереворота.





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