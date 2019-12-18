Наука: Экскременты и синегнойная палочка: как правильно дезинфицировать ваш телефон

Мы привыкли доверять своему телефону, как лучшему другу, а он, тем временем, может преподнести нам очень неприятный и вредный сюрприз.

Статистика, которую собирают ученые по всему миру, показывает, что на корпусе и экране телефона, помимо микрочастиц фекалий, слюны и мочи, можно найти целые колонии опасных микроорганизмов.

Например, команда ученых из отдела микробиологии Университета имени Инёню (Турция), собрала в местном госпитале биологические образцы с разных частей сотовых телефонов: клавиатур, микрофонов, динамиков. В эксперименте было исследовано 200 мобильных телефонов, 67 из которых принадлежали медицинским работникам, а 133 – пациентам и посетителям. Ученые обнаружили, что 39,6% телефонов пациентов и 20,6% телефонов медицинских работников были заселены патогенными микробами. Кроме того, на семи телефонах пациентов были обнаружены возбудители с мультирезистентностью к антибиотикам – например, устойчивые к метициллину бактерии золотистого стафилококка.

Какие именно бактерии живут на сотовых телефонах?

Другой эксперимент, проведенный в Медицинском центре Колумбийского университета (Columbia University Medical Center, CUMC), показал, что сотовые телефоны вполне могут заменить чашку Петри: они переносят множество видов бактерий, некоторые из которых представляют серьезную опасность для здоровья человека. Вот самые популярные обитатели экранов наших гаджетов:

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)

Это наиболее патогенная для человека грамотрицательная бактерия, способная вызывать развитие гнойно-воспалительных процессов практически во всех органах. Золотистый стафилококк с большим трудом поддается лечению и обладает высоким уровнем устойчивости к антибиотикам.

Это наиболее патогенная для человека грамотрицательная бактерия, способная вызывать развитие гнойно-воспалительных процессов практически во всех органах. Золотистый стафилококк с большим трудом поддается лечению и обладает высоким уровнем устойчивости к антибиотикам. Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)

Эта бактерия способна поражать самые разные органы и вызывать целый ряд серьезных заболеваний. Ее отличительная особенность – невероятная устойчивость к антибиотикам. Особенно неприятна ее способность к «социальному поведению»: колонии этих бактерий умеют формировать вокруг себя защитную пленку, затрудняющую доступ лекарств.

Эта бактерия способна поражать самые разные органы и вызывать целый ряд серьезных заболеваний. Ее отличительная особенность – невероятная устойчивость к антибиотикам. Особенно неприятна ее способность к «социальному поведению»: колонии этих бактерий умеют формировать вокруг себя защитную пленку, затрудняющую доступ лекарств. Кишечная палочка (Escherihia coli)

Кишечная палочка является довольно распространенным микроорганизмом. Она населяет кишечник человека, но при попадании в другие органы – провоцирует развитие патологий. Некоторые штаммы кишечной палочки вызывают эшерихиозы – кишечные инфекции с диареей, рвотой и всеми симптомами интоксикации. Иногда эшерихиозы могут протекать в септической форме, что особенно опасно для детей.

Кишечная палочка является довольно распространенным микроорганизмом. Она населяет кишечник человека, но при попадании в другие органы – провоцирует развитие патологий. Некоторые штаммы кишечной палочки вызывают эшерихиозы – кишечные инфекции с диареей, рвотой и всеми симптомами интоксикации. Иногда эшерихиозы могут протекать в септической форме, что особенно опасно для детей. Фекальный энтерококк (Enterococcus faecalis)

Это бактерия в норме обитает в кишечнике человека и не причиняет ему вреда. Но при ослаблении иммунитета может стремительно размножаться и вызывать серьезные воспалительные заболевания.

Это бактерия в норме обитает в кишечнике человека и не причиняет ему вреда. Но при ослаблении иммунитета может стремительно размножаться и вызывать серьезные воспалительные заболевания. Коринебактерии (Corynebacterium)

Эти микроорганизмы вызывают пищевые отравления с симптомами дизентерии, инфицируют раны, и могут провоцировать воспаления мочевыводящих и дыхательных путей.

Как дезинфицировать телефон?

Во-первых, не посещайте общественные туалеты с телефоном в руках, а также тщательно мойте руки с мылом после его посещения. Во-вторых, общественный транспорт, магазины, торговые центры, даже музеи и выставки тоже могут «подарить» вашему телефону невидимых спутников. Поэтому не забывайте о простых правилах гигиены гаджетов:

Регулярно протирайте ваш телефон специальными дезинфицирующими салфетками

Если на телефоне есть чехол — он тоже нуждается в обработке: хотя бы раз в неделю снимайте его и протирайте ватными дисками, увлажненными спиртосодержащим раствором

Впрочем, не все специалисты согласны с данными выводами. Так, исследование проведённое «НП Росконтроль», на примере шести моделей смартфонов показало, что количество бактерий на поверхности гаджетов не достаточно, чтобы считать их рассадниками инфекций.

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