Оглашены рублёвые цены на мощный кроссовер Porsche Macan GTS 2020

Сотрудниками официального сайта немецкой автомобилестроительной компании Porsche в РФ обнародованы цены на мощный обновлённый кроссовер Macan GTS 2020. Разработчики «прибавили» машине ещё 15 лошадиных сил, а ценник увеличили на $4 500.

В российском государстве стоимость кроссовера Macan GTS с модернизированным V6 объёмом в 2,9 литра с турбонаддувом и производительностью в 375 «лошадей» составляет 5 420 000 рублей. Такая машина первой «сотни» достигает за 4,7 секунды, а благодаря опциональному пакету под названием Sport Chron данное время снижается на 0,2 секунды.

Дополнительно транспортное средство можно оборудовать углеродо-керамическими тормозами, стоимость которых – 595 000 рублей. Мультируль с подогревом обойдётся в 20 000 рублей, аудиосистема Burmester – в 351 000 рублей, адаптивные передние кресла с регулировкой 18-ти позиций – в 132 000 рублей и прочее.

Porsche Macan GTS оценен немного дороже конкурентов: так, к примеру, уходящий Mercedes-AMG GLC 43 4Matic с двигателем на 390 «лошадок» продаётся за 5 200 000 рублей, 387-сильный BMW X3 M40i – за 4 960 000 рублей, а автомодель Audi SQ5, выдающая 354 лошадиные силы, – за 4 675 000 рублей.

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